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Одесса

Красный, белый, желтый: одесский транспорт окрашивают в цвета флага города (ФОТО)

25.05.2017 0 42

Согласно утвержденному ранее паспорту окраски общественного транспорта, трамваи и троллейбусы КП «Одесгорэлектротранс» окрашиваются в цвета флага Одессы — красный, белый и желтый.

При этом, меняется не только цвет, но и подход — предприятие внедряет новые технологии. Речь идет об использовании качественных иностранных красок, используемых на автотранспорте — они более долговечные (до пяти лет эксплуатации), а также позитивно отражаются на внешнем облике трамваев и троллейбусов — данная технология лучше передает блеск.

Ранее КП «Одесгорэлектротранс» выпустил на маршрут троллейбус «Троллза» (№3015), а на днях №3009, которые были выполнены согласно паспорту окраски с использованием автомобильных технологий.

Кроме того, машины прошли ремонт — в салоне были заменены кресла, обшивка которых содержит символику предприятия.В дальнейшем КП «Одесгорэлектротранс» продолжит работу по унификации цветовой палитры — в цвета города постепенно окрасят весь подвижной состав.

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Suhan

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