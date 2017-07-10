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Криминальный скандал на одесском рынке

10.07.2017 0 849

Утро понедельника началось с беспрецедентного ограбления на одесском промышленном рынке «7 километр».

Шесть бандитов напали на столичных закупщиков, отца и сына, вырвав у них сумку с крупной суммой налички, предварительно около трех миллионов гривен.

Последовало около десятка выстрелов по ногам жертв из травматического пистолета, после чего злоумышленники погрузились в два «Мерседеса» и, скрываясь на скорости, снесли шлагбаум и палатку рядом с ним.

Явно, что грабители действовали по наводке.

Сразу же на место прибыли медики «7 километра» и оказали профессиональную помощь пострадавшим, затем они были доставлены в больницу. По решению руководства рынка, на лечение предпринимателей уже переданы средства в размере 10 тысяч гривен.

Известно, что в настоящее время продолжаются мероприятия по поимке преступников. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение».

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Suhan

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