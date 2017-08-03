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Куликово поле в Одессе: найдена жертва преступления? (ФОТО)

03.08.2017

Сегодня с самого утра одесская полиция занимается трупом мужчины, в возрасте от 30 до 40 лет, тело которого было обнаружено на Куликовом поле.

Судя по многочисленным травмам и кровяным подтекам — похоже на умышленное убийство, а отсутствие документов у жертвы и внешний вид вызывают предположение о том, что он бездомный.

Проводится судебно-медицинская экспертиза тела, открыто уголовное производство.

Предварительная версия полиции — это был бродяга, которого убили в пьяной драке.

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Suhan

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