Куликово поле в Одессе: найдена жертва преступления? (ФОТО)

Сегодня с самого утра одесская полиция занимается трупом мужчины, в возрасте от 30 до 40 лет, тело которого было обнаружено на Куликовом поле.

Судя по многочисленным травмам и кровяным подтекам — похоже на умышленное убийство, а отсутствие документов у жертвы и внешний вид вызывают предположение о том, что он бездомный.

Проводится судебно-медицинская экспертиза тела, открыто уголовное производство.

Предварительная версия полиции — это был бродяга, которого убили в пьяной драке.