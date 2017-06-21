Максим Степанов решил убить бюрократического монстра (ФОТО)

Сегодня губернатор Максим Степанов представил новый официальный веб-портал Одесской области. В ходе презентации Степанов рассказал о новых онлайн-сервисах и открытых базах данных, которыми с помощью веб-портала смогут пользоваться граждане.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

На единой платформе будет открыт доступ к большим объемам полезной информации и максимального количества услуг, которые может оказывать областная государственная администрация.

«Этот современный и удобный веб-ресурс создан для того, чтобы общение с органами местной власти наконец превратилось из монолога бюрократов в диалог с обществом. Без преувеличения скажу — мы первыми в Украине на областном уровне вводим современные мировые стандарты коммуникации», — подчеркнул Степанов.

Как сообщил руководитель Одесской области, каждый житель Одесской области, который имеет электронный адрес, может создать свой профиль и пользоваться сервисами портала — направлять свои обращения и предложения по проблемам области, создавать петиции (коллективные обращения) к руководителю облгосадминистрации, которые, в случае набора 1000 и больше голосов, председатель ОГА сможет рассмотреть лично. Также предусмотрена регистрация с помощью самых популярных социальных сетей, bankID и электронной цифровой подписи.

На портале также будет работать справочник открытых данных Одесской области, где пользователи смогут посмотреть статистические данные по всем аспектам жизни области, работы администрации и органов местного самоуправления. Все цифры будут регулярно обновляться, что позволит в реальном времени видеть массив данных по количеству работающих граждан и работодателей, уровня реализации программы энергосбережения, состояния инфраструктуры, информацию об уплате налогов в каждом районе и тому подобное. Кроме того, на новом веб-портале Одесской области, будет доступна вся информация по закупкам, проводимых обладминистрации, граждане смогут принять участие, или проконтролировать честность и открытость процесса торгов.

«Открытые данные — замечательный инструмент, как для контроля работы власти со стороны представителей общественности, так и для меня — как средство контроля эффективности работы руководства районов. Поэтому призываю всех: представителей местной власти, местного самоуправления, общественных активистов — давайте работать вместе. Прозрачно и эффективно. Сегодня мы имеем для этого еще один замечательный ресурс. Убежден, что органы государственного управления должны превратиться из бюрократического монстра в эффективный сервис, который создан и работает ради людей », — отметил Степанов.