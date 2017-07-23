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Одесса, Политика

Марк Гордиенко выступил в защиту артиста Горбунова

23.07.2017

Недавно народный артист Украины, известный актер театра и кино Алексей Горбунов заявил, что украинцы обязаны примириться с россиянами, чтобы закончилась война. После чего на него обрушился шквал критики.

«Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго длится и люди погибают со всех сторон. И задача всех людей — заканчивать войны вообще и находить выход, — заявил Горбунов — Я не могу знать этого, я не политик. Но у меня сердце кровью обливается четвертый год. Я жду не дождусь, когда это все закончится.»

Одесский активист Марк Гордиенко выступил в защиту актера Алексея Горбунова.

Об этом Гордиенко написал на своей странице в Фейсбук.

«По поводу примирения. И Алексея Горбунова.
Даже не знаю ,что сказать всем фейсбучным воинам и одноклеточным патриотам радостно написавшим свою обычную х…ню типа : слился , вскрылся , отписываюсь .
Хотя вот знаю : н…уй дегенераты пошли …
Что он там сказал и что под этим подразумевалось , лучше переспросите у него .
А вот как он на самом деле живет , это , б…ь , совсем другое дело.
А живет он на надрыве и в борьбе за Украину.
И сердце у него рвется за нашу Неньку.
И он пытается сделать все возможное и невозможное , что бы изменить страну.
И делает он это искренне и честно и самое главное в ахуенный убыток лично для себя .
Еще раз , для Семена Семенченко , в ах…ый убыток лично для себя и своей семьи ! Можешь такое представить и понять ?
А то , что с Россией надо примиряться , я тоже согласен.
Помиримся обязательно.
После победы.
После репараций.
После Гааги.
Может быть …»

 

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Elena

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