Мгновенная реакция: как средь бела дня одесситы задержали вора (ВИДЕО)

В среду днем, в Суворовском районе Одессы, случайные прохожие задержали вора, который сорвал золотую цепочку с шеи женщины.

Друзья, выходя из магазина, услышали женский крик и заметили бегущего со стороны двора парня, явно пытающегося скрыться.

Инцидент описывает Вадим Ангельчук:

«Мы быстро побежали за ним, так как поняли, что что-то случилось. Я в бегу достал пистолет с кабуры (мой личный, травмат) так как не мог понять то ли он подрезал кого — то, то ли ограбил. Но слава Богу, не пришлось применять его.

Мы догнали и кинули того парня на землю, а в его руках была золотая цепочка. Сразу подбежала женщина и сказала, что он сорвал цепочку с её шеи в подъезде».

Затем, задержавшие злоумышленника одесситы, вызвали полицию, а после — отправились в Суворовский райотдел для дачи показаний, где ребят поблагодарили за содействие правоохранителям.

Как выяснилось, на счету «ювелира» уже несколько подобных ограблений.