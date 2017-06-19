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Общество, Одесса

Мировой рекорд установила спортсменка из Измаила

19.06.2017 0 28

Виолетта Чеботарь — спортсменка из города Измаил Одесской области — стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу среди юниорок на первенстве в Беларуси , установив мировой рекорд.

Чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу стартовал 17 июня в Минске. В этом году он стал рекордным по количеству участников. На соревнования зарегистрировались более 900 атлетов из 52-х стран мира. Год назад на подобном чемпионате в США было на 150 спортсменов меньше.

Пауэрлифтеры соревнуются в классическом троеборье: приседание со штангой, жим и становая тяга. Чемпионат проходит в три этапа: сначала состоялся турнир для ветеранов, с 18 по 20 июня соревнуются юниоры, с 21 по 25 июня на помостах выступят профессионалы.

Вчера украинская «юниорка» В.Чеботарь заняла первое место и установила мировой рекорд: она присела со штангой 120 кг, пожала штангу весом 82 кг и в становой тяге взяла 130 кг.

 
Напомним, в сентябре 2016 года В.Чеботарь на чемпионате Украины по классическому пауэрлифтингу, который проходил в Полтаве, завоевала золотую медаль в своей весовой категории и стала абсолютной чемпионкой. Тренирует спортсменку ее отец – многократный чемпион Украины, Европы и мира по пауэрлифтингу Сурадж Чеботарь.

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Elena

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