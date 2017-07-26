Мустафа Найем обвинил Одесский горсовет в насилии (ВИДЕО, ФОТО)

Народный депутат Украины Мустафа Найем прибыл на сессию Одесского горсовета, чтобы обговорить наиболее острые проблемы в городе, на которые ему указали граждане в своих обращениях.

Речь идет о недавнем избиении активистки Светланы Подпалой, покупке мэрией здания завода «Краян», которая уже стала предметом уголовного производства, выделении колоссальных средств на муниципальную охрану и беспредел с платными пляжами.

«Когда мы допускаем насилии в этом здании (горсовет) насилие придёт и в наш дом. В этом здании ставятся стандарты. Законное право журналистов контролировать вашу деятельность. Я обращаюсь к господину мэру. Я готов организовать вашу встречу с журналистами за круглым столом. Надо услышать друг друга. Активисты помогают городской власти. Они контролируют городскую власть и её слабости», — заявил Найем.

Депутат поднял вопрос о выделении на муниципальную охрану в ближайшие три года из бюджета 41 млн. гривен , констатировав что за эти деньги можно было бы построить 10 км дороги, библиотеку или другой необходимый социальный объект. При этом Найем подчеркнул, что данная организация имеет право применять силу.

Что касается пляжей, депутата возмутило то, что побережье оказалось практически закрыто для самих одесситов, став платным.

Также депутат добавил, что тоже подписал петицию в Верховной Раде об отстранении мэра Геннадия Труханова от должности, однако, по его словам, в данном вопросе должно учитываться мнение одесситов.

В свою очередь, мэр Геннадий Труханов заявил Мустафе Найему, что все сессии горсовета проходят в присутствии наблюдателей ОБСЕ и недостатка в общении с активистами и журналистами нет. Далее он сказал, что Одесса стала безопасным городом, и этому свидетельство — рост потока туристов.

Добавим, что сегодня в работе очередной сессии Одесского горсовета принимают участие сразу четыре нардепа: киевский нардеп Мустафа Найем и три одесских депутата — Александр Пресман, Дмитрий Голубов и Виталий Барвиненко.

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