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На нетрезвую голову: в Одессе стреляют в полицейских (ФОТО)

12.11.2017

Вчера во дворе многоэтажного жилого дома по улице Паустовского, в Суворовском районе Одессы, произошел конфликт, в результате которого последовал выстрел из травматического пистолета.


Якобы, ссора произошла между бывшим патрульным и участковым. Экс-полицейский, который открыл огонь, задержан. Вместе с ним задержали и еще одного участника инцидента.

«Поступило сообщение о стрельбе в Суворовском районе города, в частности, информация о том, что молодой человек без сознания, у него повреждена голова, кровотечение. На место выехала оперативно-следственная группа. Как выяснилось, пострадавший сейчас находится в критическом состоянии, за его жизнь борются медики. Он находится в коме, ему сделали операцию. Мужчина является сотрудником полиции, участковым Суворовского района города. Он получил эту травму в результате ссоры и конфликта с мужчиной, с друзьями, с которыми он действительно распивал спиртные напитки», — рассказал советник главы Одесской полиции Руслан Форостяк.

Ведется следствие.

 

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Suhan

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