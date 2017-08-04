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Одесса, Политика, Происшествия

Не мирная акция в Одессе: под прокуратурой драку останавливали слезоточивым газом (ФОТО,ВИДЕО)

04.08.2017

Массовый протест с потасовкой, дракой и слезоточивым газом сегодня наблюдался под стенами прокуратуры Одесской области.

В общей сложности масштаб происходящего можно оценить порядка 300 человек и автомобильными пробками в центре города.

Здесь были замечены и активисты, выступающие против застройки города Аднаном Киваном, и протестующие против передачи больницы скорой помощи, построенной KADORR GROUP, частной клинике, за подписью Труханова , и те, кого возмущают постоянные пожары в заведениях у моря. Словом, каждый стоял за свое…

От прокуроров требовали не давать поблажек тем, кто уродует их Одессу, открыть уголовное дело против принадлежащей Кивану компании-застройщика, а также обеспечить исполнение предписания ГАСКа о прекращении строительных работ на Каманина.

«К нам неоднократно обращались одесситы, живущие рядом с этой стройкой. В их домах трещины, не говоря уже о постоянной пыли. Мы не можем оставаться в стороне», — прокомментировал Сергей Варламов, начальник  штаба «Национальный корпус». Также на митинге были замечены бойцы батальона «Азов».

Во время акции возник спор между оппонентами-активистами. В назревающий конфликт вмешались сотрудники полиции.

Полицейские стали кордоном между оппонентами, однако потасовки избежать не удалось.

Как сообщил начальник Управления превентивной деятельности Иван Ищенко, за нападение и нанесение телесных повреждений сотрудникам полиции задержано шесть правонарушителей. Чтобы разнять дерущихся — людей «Кадорра» и представителей организации «Национальный корпус», — сотрудники полиции применили газ.

В настоящее время в отношении нарушителей открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании правонарушителям меры пресечения.

 

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Suhan

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