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Одесса, Экономика

Обманутые инвесторы: в Черноморске «взяли» главу строительной компании

16.11.2017

В Черноморске была задержана директор и учредитель строительной компании «Диамант» Светлана Высокая, которой предъявлено подозрение в крупном мошенничестве.

Установлено, что не имея ни одного разрешения на строительство, гражданка в течение нескольких лет «продавала» квартиры в несуществующем доме в селе Молодежное Овидиопольского района.

За эти годы ни один инвестор жилья так и не получил, хотя деньги собирались с 2013 года. Документов на строительство многоквартирного дома у компании нет (он возводится как коттедж).

Как сообщил начальник Черноморского отделения полиции Сергей Ляшенко, первые заявления от обманутых инвесторов поступили еще в 2014 году. Общая сумма ущерба составляет 4 млн. грн. Следствие устанавливает и другие адреса, по которым велось фиктивное строительство.

Мошенницу отправили в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере 4,5 млн грн.

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Suhan

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