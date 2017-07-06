Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Одесса: как руководство ОСМД наживалось на жителях Приморского района (ФОТО)
В Одессе развернулась борьба с опасным квасом (ВИДЕО)
Под парусами: в Одессе наградили победителей регаты (ФОТО)
Замечено в Одессе: внимание соцсетей привлек необычный автомобиль (ФОТО)
Есть работа: одесская фискальная служба объявила набор на вакантные должности
Страсти по причалу: как в Одессе делят проход к морю (ФОТО, ВИДЕО)
Не спрятаться: одесского мэра преследуют даже в уборной (ВИДЕО)
Сборная Украины готовится к международному турниру в Одессе (ФОТО)
В Одесской области пылало грузовое судно (ФОТО)
Патриотично: как одесситы к зиме готовятся (ФОТО)
Одесса, Происшествия, Экономика

Одесса: как руководство ОСМД наживалось на жителях Приморского района (ФОТО)

06.07.2017 0 5

В Одессе председатель ОСМД и член его правления требовали 5000 долларов США от гражданина за выдачу письма-согласия на подключение к системам электро — и водоснабжения одного из домов в Приморском районе.

Сегодня, 6 июля, вымогателей «повязали» сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно со следствием полиции и прокуратурой во время получения взятки.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368-3 (коммерческий подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК.

 

 

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах