Одесса: как руководство ОСМД наживалось на жителях Приморского района (ФОТО)

В Одессе председатель ОСМД и член его правления требовали 5000 долларов США от гражданина за выдачу письма-согласия на подключение к системам электро — и водоснабжения одного из домов в Приморском районе.

Сегодня, 6 июля, вымогателей «повязали» сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно со следствием полиции и прокуратурой во время получения взятки.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368-3 (коммерческий подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК.