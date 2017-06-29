Одесса: кому мешает Лакарен?

«Злоключения» известного одесского француза-винодела Кристофа Лакарена не заканчиваются.

В День Конституции владельцы земельных паев в Шабо, на которых вот уже больше десяти лет выращивает сырье известный французский парфюмер и винодел Кристоф Лакарен, снова принялись сносить ценные сорта винограда трактором.

Конфликт едва не перерос в побоище. Акт вандализма был остановлен. На месте присутствовали полиция и активисты общественной организации «Национальное сопротивление».

«Люди давным давно отдали свои земли колхозу, тот отдал их в аренду Лакарену. Теперь местные спохватились и хотят отобрать земли себе обратно. Сейчас спор об этой земле находится в суде, и до вынесения решения предпринимать что-то вроде сноса виноградников незаконно», — пояснил активист Андрей Грушецкий.

Кристоф Лакарен арендует в Шабо около 130 гектаров виноградников. Суды по 50 гектарам длятся уже несколько лет. К слову, это уже не первая попытка местных жителей проводить сельскохозяйственные работы на спорной земле.

В начале этого года обстреляли территорию двора Лакарена, после чего он призвал премьер-министра Владимира Гройсмана защитить его семью.