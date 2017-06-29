Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Одесса готовится к знаковому удару (ВИДЕО)
Смерть под Одессой: сирийский моряк спас щенка ценою своей жизни
Представители одесского бизнеса предложили ряд новаций
Сезон летних краж в Одессе открыт (ВИДЕО)
Вместо Киева — в Одессу: как вирус «Петя» изменил рейс (ФОТО)
«Одесский каравай» снова бьет тревогу
Почему одесситам не стоит надеяться на бюджетное обучение? (ВИДЕО)
Одесса: кому мешает Лакарен?
Резонанс в Одессе: убийца раскаяния не испытывал (ВИДЕО)
В Одессе вымогают деньги от имени губернатора
Общество, Одесса, Происшествия

Одесса: кому мешает Лакарен?

29.06.2017 0 140

«Злоключения» известного одесского француза-винодела Кристофа Лакарена не заканчиваются.

В День Конституции владельцы земельных паев в Шабо, на которых вот уже больше десяти лет выращивает сырье известный французский парфюмер и винодел Кристоф Лакарен, снова принялись сносить ценные сорта винограда трактором.

Конфликт едва не перерос в побоище. Акт вандализма был остановлен. На месте присутствовали полиция и активисты общественной организации «Национальное сопротивление».

«Люди давным давно отдали свои земли колхозу, тот отдал их в аренду Лакарену. Теперь местные спохватились и хотят отобрать земли себе обратно. Сейчас спор об этой земле находится в суде, и до вынесения решения предпринимать что-то вроде сноса виноградников незаконно», — пояснил активист Андрей Грушецкий.

Кристоф Лакарен арендует в Шабо около 130 гектаров виноградников. Суды по 50 гектарам длятся уже несколько лет. К слову, это уже не первая попытка местных жителей проводить сельскохозяйственные работы на спорной земле.

В начале этого года обстреляли территорию двора Лакарена, после чего он призвал премьер-министра Владимира Гройсмана защитить его семью.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах