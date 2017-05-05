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Одесса

Одесса: на подходе трамвай с Wi-Fi (ФОТО)

05.05.2017 0 117

Компания «Татра-Юг» (Одесса) разработала новый трехсекционный трамвай. К работе над данной моделью К1М6 были привлечены около 250 украинских поставщиков комплектующих, сообщает ЦТС.

«Он сочетает лаконичный вид, разработкой которого занималась команда украинских дизайнеров, и новейшие технологические решения нашего конструкторского бюро», — отмечают в компании.

Модель адаптирована к условиям эксплуатации с различным состоянием контактной сети и рельсовых путей. Салон оборудован местом для размещения людей с ограниченной мобильностью, кондиционерами и оборудованием для раздачи интернета по Wi-Fi.

Модель снабжена широкими прислонно-сдвижными дверьми, в салоне есть система информирования пассажиров и светодиодное освещение.

Ходовые тележки новой конструкции оборудованы двухступенчатым подвешиванием, что обеспечивает плавный ход и низкий шумовой уровень, отмечает «Татра-Юг».

«Татра-Юг» существует более 20 лет, главный офис находится в Одессе, а производственные мощности — в Днепре на территории ГП «ПО ЮМЗ им. Макарова».

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Suhan

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