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Одесса

Одесса выиграла тендер на проведение Чемпионата мира по хоккею

22.05.2017 0 266

На восстановленной ледовой арене в одесском Дворце спорта впервые пройдет Чемпионат мира по хоккею среди юниоров в Дивизионе ІВ. Данное решение было принято на Генеральном Конгрессе Международной федерации хоккея в Кельне.

«Благодаря удачному хозяйственному решению начинается новая страница хоккейного спорта. Я поздравляю всех с этим знаковым событием для Одесской области. Безусловно, это положительно повлияет на туристическую и инвестиционную привлекательность нашего региона», — подчеркнул председатель областного совета Анатолий Урбанский.

Турнир будет проходить в апреле 2018 года, в котором кроме украинской сборной примут участие сборные Венгрии, Австрии, Японии, Италии и Румынии. Это первые в истории Одессы официальные соревнования по хоккею с шайбой. Ранее чемпионаты мира в Украине проходили в Киеве, Донецке и Броварах.

К соревнованиям ледовую арену подготовят и модернизируют. Вскоре здесь начнется ремонт двух раздевалок для хоккеистов, будет усовершенствовано качество ледового покрытия с помощью специальной воды, также будет проведено электрическое отопление во всех залах, раздевалках, холле и непосредственно на арене.

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Suhan

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