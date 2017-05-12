Одесситы отстаивают свои права, лежа перед чиновниками (ВИДЕО)

Сегодня активисты одесской Ассоциация Развития Самоуправления, вспоминая известную поговорку «Под лежачий камень вода не течет», решили перекрыть незаконный, по их мнению, конкурс по выбору управляющих компаний для многоквартирных домов и улеглись перед чиновниками в Приморской райадминистрации.

Ранее, 10 мая, активисты подали письмо городскому голове Труханову с требованием провести проверку законности проведения предстоящих конкурсов по выбору управляющих в Одессе.

Вице-Президент Ассоциация Развития Самоуправления Виктор Шатов комментирует проведение конкурсов назначения управляющих так:

«Согласно закона №417 люди должны были решить, как они будут обслуживать свои многоквартирные дома: создавая ОСМД или попадая под «управляющую компанию» (частный ЖЭК). И вот время пришло! Кто хотел — создали ОСМД, остальные сейчас попадут под частный коммерческий ЖЭК. Цены, возможно и не сразу, но вырастут в несколько раз чтобы получить самоокупаемость, а дальше больше. Но проблема даже не в этом, а в том, что этот рынок монополизирует несколько человек. Так что, даже если цена могла вырасти всего в 2-3 раза, при здравой конкуренции и качестве услуг, то при монопольном положении вырастет в 5-6 раз. В таком случае никто не может гарантировать предоставление действительно качественных услуг – конкуренции, то, не будет».

Видео: Пушкинская.net

