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Одесса

Одесситы отстаивают свои права, лежа перед чиновниками (ВИДЕО)

12.05.2017 0 128

Сегодня активисты одесской Ассоциация Развития Самоуправления, вспоминая известную поговорку «Под лежачий камень вода не течет», решили перекрыть незаконный, по их мнению, конкурс по выбору управляющих компаний для многоквартирных домов и улеглись перед чиновниками в Приморской райадминистрации.

Ранее, 10 мая, активисты подали письмо городскому голове Труханову с требованием провести проверку законности проведения предстоящих конкурсов по выбору управляющих в Одессе.

Вице-Президент Ассоциация Развития Самоуправления Виктор Шатов комментирует проведение конкурсов назначения управляющих так:
«Согласно закона №417 люди должны были решить, как они будут обслуживать свои многоквартирные дома: создавая ОСМД или попадая под «управляющую компанию» (частный ЖЭК). И вот время пришло! Кто хотел — создали ОСМД, остальные сейчас попадут под частный коммерческий ЖЭК. Цены, возможно и не сразу, но вырастут в несколько раз чтобы получить самоокупаемость, а дальше больше. Но проблема даже не в этом, а в том, что этот рынок монополизирует несколько человек. Так что, даже если цена могла вырасти всего в 2-3 раза, при здравой конкуренции и качестве услуг, то при монопольном положении вырастет в 5-6 раз. В таком случае никто не может гарантировать предоставление действительно качественных услуг – конкуренции, то, не будет».

Видео: Пушкинская.net

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Suhan

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