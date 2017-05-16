Одесситы прощаются с любимыми соцсетями (ПОЛНЫЙ СПИСОК)

Среди популярных и любимых многими одесситами соцсетями с сегодняшнего дня под запрет попадают «Вконтакте» (www.vk.com) и «Одноклассники» (www.ok.ru), «Mail.ru» (www.mail.ru), «Кинопоиск» (www.Kinopoisk.ru),сервисы портала «Яндекс» (www.yandex.ru),«Яндекс карты», «Яндекс почта», «Яндекс пробки», фото и видео разделы.

Дело в том, что сегодня с утра Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Украинские провайдеры обязаны будут заблокировать также известные ресурсы www.kaspersky.ru и www.drweb.ru, они также станут недоступны.

В свою очередь экономические санкции и запрет на вещание распространили и на ВГТРК, «НТВ-Плюс», «ТВ Центр», «РБК», телеканалы «ТНТ», «Звезда» и «Рен ТВ». Отмечается, что ограничительные меры будут действовать в течение трех лет.

Указ вступает в силу со дня опубликования, контролирует секретарь СНБО Александр Турчинов.

С ПОЛНЫМ СПИСКОМ юридических лиц, попавших под санкции, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.