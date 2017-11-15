Одесситы просят о помощи

Одесситка Наталья Ольшанская обращается с просьбой помочь ее семье.

Мужу поставили диагноз — рак крови. Требуется срочное лечение за границей. Часть суммы уже найдена на первый этап.

Наталья просит всех, у кого есть возможность помочь деньгами (в долг или безвозмездно — кто как сможет).