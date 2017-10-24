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Одесситы увеличили плату за землю на 220 миллионов гривен

24.10.2017

С начала 2017 года в местные бюджеты Одесской области поступило 1,4 млрд. грн. платы за землю, что на 220 млн. грн, или на 20 % больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Плата за землю включает в себя два вида обязательных платежей — земельный налог и арендную плату. Первый платят владельцы земли и землепользователи, второй — арендаторы земельных участков, как физические, так и юридические лица.

По словам начальника Главного управления ГФС в Одесской области Глеба Милютина, плата за землю является одним из весомых источников наполнения местной казны региона и занимает пятую часть от общих поступлений.

Наибольшие суммы платы за землю поступили от юридических лиц — 1,2 млрд грн, от физических лиц местные бюджеты получили 232 млн грн.

«Положительная динамика по сбору платы за землю, с одной стороны, является свидетельством добросовестного отношения плательщиков области к выполнению своей обязанности, а с другого — результатом скоординированного взаимодействия фискальной службы Одесчины с органами местного самоуправления», — подчеркивает руководитель фискальной службы региона.

Так, общими усилиями с начала текущего года к налогообложению привлечено 85 субъектов хозяйствования, а в бюджеты громад дополнительно поступило 4,4 млн грн платы за землю.

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Suhan

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