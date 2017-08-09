Одесситы ведут Книгу учета доходов и расходов по итогам рабочего дня

Одесским предпринимателям на общей системе налогообложения напоминают, что они обязаны вести Книгу учета доходов и расходов , в которой ежедневно на основании первичных документов осуществляются записи об операциях, которые состоялись в отчетном (налоговом) периоде.

Книга ведется по выбору налогоплательщика в бумажном или электронном виде (п. 2 Порядка).

Записи в Книге выполняются по итогам рабочего дня, на протяжении которого получен доход (п. 5 Порядка).

В соответствии с п. 6 Порядка самозанятые лица вносят в Книгу ведомости в таком порядке:

1) в графе 1 указывается дата записи;

2) в графе 2 отображается сумма дохода, полученного от осуществления хозяйственной или независимой профессиональной деятельности с суммарным итогом за месяц, квартал, год, в частности, средства, которые поступили на текущий счет, кассу налогоплательщика и/или получено наличными средствами, сумма задолженности, по которой истек срок исковой давности, стоимость безвозмездно полученных товаров (работ, услуг);

3) в графе 3 указывается сумма возвращенных самозанятым лицом средств за товары (работы и услуги) и/или возвращенной переплаты;

4) графа 4 рассчитывается как разность между полученным доходом от осуществления хозяйственной или независимой профессиональной деятельности (графа 2) и суммой возвращенных самозанятым лицом средств за товары (работы и услуги) (графа 3);

5) в графе 5 указываются реквизиты документа, который подтверждает понесенные расходы, которые непосредственно связаны с полученным доходом. Документами, которые подтверждают расходы, могут быть, в частности, платежное поручение, прибыльный кассовый ордер, квитанция, фискальный чек, акт закупки (выполненных работ, предоставленных услуг) и другие первичные документы, которые указывают факт оплаты товаров, работ, услуг;

6) в графе 6 отображается сумма расходов, которые документально подтверждены и непосредственно связаны с получением дохода по итогам дня;

7) в графе 7 отображается сумма расходов на оплату труда и начисления на оплату труда наемных лиц, понесенные в отчетном месяце;

8) в графе 8 отображается сумма фактически понесенных других расходов, непосредственно связанных с получением дохода, которые не указаны в графах 6 и 7, в частности, расходы на уплату услуг, связи, арендных и коммунальных платежей и т.п.;

9) в графе 9 указывается сумма чистого налогооблагаемого дохода, которая рассчитывается как разность между суммой дохода за отчетный период (графа 4) и суммой понесенных расходов от проведения хозяйственной или независимой профессиональной деятельности (графы 6, 7, 8).

Физические лица — предприниматели, зарегистрированные как плательщики налога на добавленную стоимость, не включают в расходы и доходы суммы налога на добавленную стоимость, которые входят в цену приобретенных или проданных товаров (работ и услуг).