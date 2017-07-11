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Одесса, Экономика

Одесская область пополнила бюджет на 8 миллиардов гривен

11.07.2017 0 49

Как отметил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин, это на 1,8 млрд.грн., или на 29% превышает поступления налогов за аналогичный период 2016 года.

С начала года поступления в общий фонд Государственного бюджета составили 3,4 млрд.грн., что на 707 млн.грн., или на 26,4% больше чем за январь-июнь прошлого года.
Существенным источником наполнения бюджета является налог на добавленную стоимость, которого уплачено 1,5 млрд.грн. Это на 362 млн.грн, или на 31% превышает поступление за аналогичный период 2016 года.

«Следует отметить, что значительное увеличение поступлений налога на добавленную стоимость связаны непосредственно с комплексными мероприятиями, которые осуществляются ГУ ГФС в Одесской области с целью недопущения использования схем минимизации, что является составляющей администрирования НДС», — отметил Глеб Милютин.

Значительно возросли поступление налога на доходы физических лиц, поступления составили свыше 921 млн. грн. против уплаченных в первом полугодии 2016 года 675 млн.грн.
Также, на протяжении первого полугодия 2017 года в государственную казну уплачено 484 млн.грн. налога на прибыль, почти 270 млн.грн. военного сбора и 69 млн.грн акцизного налога.

«Положительная динамика поступлений в бюджет достигнута благодаря слаженной работе органов фискальной службы Одесчины и добросовестному отношению налогоплательщиков к уплате налоговых обязательств», – подчеркнул руководитель ГУ ГФС в Одесской области.

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Suhan

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