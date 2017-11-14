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Одесса, Экономика

Одесская область возместила почти 52 миллиона гривен убытков

14.11.2017

На протяжении января-октября текущего года следователями Главного управления ГФС в Одесской области зарегистрировано 124 уголовных производства.

Всего в производстве следственного управления финансовых расследований находится 230 производств.

Досудебные расследования закончены в 95 уголовных производствах, из которых 17 направлено в суд с обвинительным актом.

С ходатайством об освобождении от уголовной ответственности в суд направлено 28 уголовных производств, в том числе 19 в связи с возмещением причиненных государству убытков.

Сумма установленных убытков по всем уголовным производствам составила 61 млн. грн, а в бюджет уже возмещено почти 52 млн. грн.

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Suhan

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