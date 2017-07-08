Одесская власть обещает предпринимателям компенсацию

Одесский губернатор Максим Степанов признает, что более трети бюджета Одесской области формирует малый и средний бизнес.

По его поручению была разработана комплексная программа на 2017-2020 годы, которая определяет основные направления в поддержке конкурентоспособности предпринимателей региона.

Среди прочего, программа предусматривает такой пункт, как возмещение части процентов по банковским кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего бизнеса. Компенсация начисляется только в тех случаях, если предприниматель использует кредитные средства на приобретение оборудования, модернизацию процесса производства, разработка новых видов продукции или внедрения технологий энергоэффективности. По словам директора Департамента экономической политики и стратегического планирования ОГА Дмитрия Радулова, оформление компенсации не будет предусматривать никаких «бюрократических лабиринтов».

«Оформление компенсации состоит всего из нескольких этапов. Во-первых, необходимо обратиться в банк и в любой форме получить подтверждение факта получения кредита. Во-вторых, нужно обратиться в Одесскую ОГА и подать соответствующий пакет документов. В-третьих, это решение специальной комиссии по выдаче компенсации за счет областного бюджета. После этого предприниматель сможет получать возмещение по банковским кредитам », — отметил Дмитрий Радулов.

Также было решено создать рабочую группу по решению проблем законодательного характера, препятствующих процессу официального оформления работников.

«Менее чем за неделю мы озвучим все проблемы юридическим языком и определим, в какие именно постановления нужно внести изменения. Таким образом мы создадим проект, который будет согласован со всеми соответствующими государственными органами », — отметил председатель ОГА.