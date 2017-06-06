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Общество, Одесса

Одесские боксеры завоевали 30 наград на чемпионате в Затоке (фото)

06.06.2017 0 79

1-4 июня в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области прошел Международный турнир «Олимпийские надежды», в котором приняли участие 144 спортсмена.
Это команды из Азербайджана, Молдовы и пяти регионов нашей страны — Одесской, Черкасской, Херсонской, Николаевской областей и Закарпатья.
Поединки проходили в четырех возрастных категориях: юниоры (2001-2002 гг.р.) и школьники (2003-2004 гг.р, 2005-2006 гг.р, 2007-2008 гг.р.).
Спортсменам Федерации бокса Одесской области удалось выиграть порядка трех десятков наград и титулов.
Среди лучших представителей одесской сборной стоит особо отметить Влада Подаюрова, Артема Птицына, Даниила и Никиту Воронцовых, Артема Михайлова, Игоря Сахара.
Лучшими боксерами чемпионата также стали представитель Закарпатской области Владимир Зайков и спортсмен из Херсонщины Александр Платонов (приз за лучший бой).

Одесский турнир вышел на европейский уровень (ВИДЕО)

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Elena

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