Одесские боксеры завоевали 30 наград на чемпионате в Затоке (фото)

1-4 июня в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области прошел Международный турнир «Олимпийские надежды», в котором приняли участие 144 спортсмена.

Это команды из Азербайджана, Молдовы и пяти регионов нашей страны — Одесской, Черкасской, Херсонской, Николаевской областей и Закарпатья.

Поединки проходили в четырех возрастных категориях: юниоры (2001-2002 гг.р.) и школьники (2003-2004 гг.р, 2005-2006 гг.р, 2007-2008 гг.р.).

Спортсменам Федерации бокса Одесской области удалось выиграть порядка трех десятков наград и титулов.

Среди лучших представителей одесской сборной стоит особо отметить Влада Подаюрова, Артема Птицына, Даниила и Никиту Воронцовых, Артема Михайлова, Игоря Сахара.

Лучшими боксерами чемпионата также стали представитель Закарпатской области Владимир Зайков и спортсмен из Херсонщины Александр Платонов (приз за лучший бой).