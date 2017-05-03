Одесские дороги обязаны таможне

Одесская таможня ГФС в апреле обеспечила перечисление свыше 300 млн. гривен на строительство дорог.

Об этом рассказал и.о. начальника Одесской таможни ГФС Евгений Сафонов во время совместной с ГУ ГФС в Одесской области встречи с бизнесом.

Отчитываясь по результатам работы, начальник таможни отметил, что ежемесячный плановый показатель за апрель перевыполнен на 600 млн. грн.

Более того, 50% от этой суммы будет направлено на строительство и реконструкции дорог в Одесской области, в частности дороги «Одесса-Рени».

В целом, на протяжении 4 месяцев 2017 года в рамках реализации постановления КМУ от 16.09.2015г. № 726 «О проведении эксперимента с финансового обеспечения осуществления мероприятий по развитию автомобильных дорог общего пользования государственного значения в Волынской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях и г. Киеве» Одесской таможней ГФС направлено почти 900 млн. грн.

Евгений Сафонов также подчеркнул, что одним из приоритетных направлений деятельности Одесской таможни ГФС является противодействие таможенным правонарушениям.

«Недавно, благодаря внимательности и высокому профессионализму одесских таможенников была выявлена рекордная партия контрабандного амфетамина, которую наркоделки старались незаконно переместить в контейнере с женской обувью под стельками. Таможенникам понадобилось два дня, чтобы проверить каждую с 2 390 тысяч пар обуви и «вытрясти» из внутренней пустот подошв почти 180 кг таблеток», — рассказал о некоторых деталях спецоперации по прекращению контрабандной схемы начальник таможни.

Подбивая итоги встречи, Евгений Сафонов подчеркнул, что высокие показатели поступлений в госбюджет, обеспеченные Одесской таможней ГФС, это результат общих усилий таможенников и предпринимателей.