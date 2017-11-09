Одесские фискальщики разоблачили сельхозпредприятие, занизившее показатели урожайности

Сотрудниками фискальной службы в Одесской области, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, проводится расследование уголовного производства по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, по факту нарушения налогового законодательства Украины должностными лицами сельскохозяйственного предприятия.

Установлено, что с целью умышленного уклонения от уплаты налогов служебными лицами предприятия, в отчетности (бухгалтерской, налоговой, статистической) отображались заниженные показатели урожайности и заниженные ведомости о валовом сборе сельскохозяйственных культур.

Указанные действия привели к реализации части собранного урожая (сельскохозяйственных культур) без уплаты соответствующих налогов и сборов, в частности налога на добавленную стоимость.

В ходе отработки предприятия установлено занижение урожайности сельскохозяйственных культур в 2016 и 2017 годах.

На основания постановления суда проведено свыше 15 обысков.

Обыски проводились в частных помещениях должностных лиц предприятия, офисных и складских помещениях.

Всего изъяты товарно-материальные ценности (кукуруза, горох, семена пшеницы, подсолнух, ячмень) на сумму 30,2 млн. грн. и ноутбуки стоимостью 40 тыс. грн.