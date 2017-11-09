Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Дмитрий Головин: Одесса выходит из пропасти
Днем в Одессе было много дыма (ФОТО,ВИДЕО)
Вокруг коммуналки: что ожидает одесситов с нового года?
Международный розыск: как в Одессе оказали помощь коллегам из Франции (ФОТО)
Сборная Одессы победила на Мемориале Валерия Лобановского в Нью-Йорке (ФОТО)
Одесские фискальщики разоблачили сельхозпредприятие, занизившее показатели урожайности
Степанов дал нагоняй за Аккерманскую Крепость (ФОТО)
Одесские депутаты одобрили пятимиллионную съемку и покупку недешевых квартир
Анатолий Мисюра: мне самому интересны данные о «Черноморце»
Парковочный триллер: места в Одессе отвоевывают стрельбой
Одесса, Экономика

Одесские фискальщики разоблачили сельхозпредприятие, занизившее показатели урожайности

09.11.2017

Сотрудниками фискальной службы в Одесской области, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, проводится расследование уголовного производства по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, по факту нарушения налогового законодательства Украины должностными лицами сельскохозяйственного предприятия.

Установлено, что с целью умышленного уклонения от уплаты налогов служебными лицами предприятия, в отчетности (бухгалтерской, налоговой, статистической) отображались заниженные показатели урожайности и заниженные ведомости о валовом сборе сельскохозяйственных культур.
Указанные действия привели к реализации части собранного урожая (сельскохозяйственных культур) без уплаты соответствующих налогов и сборов, в частности налога на добавленную стоимость.

В ходе отработки предприятия установлено занижение урожайности сельскохозяйственных культур в 2016 и 2017 годах.

На основания постановления суда проведено свыше 15 обысков.

Обыски проводились в частных помещениях должностных лиц предприятия, офисных и складских помещениях.

Всего изъяты товарно-материальные ценности (кукуруза, горох, семена пшеницы, подсолнух, ячмень) на сумму 30,2 млн. грн. и ноутбуки стоимостью 40 тыс. грн.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах