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Одесса, Экономика

Одесские предприниматели могут получить сведения о доходах в электронном виде

05.05.2017 0 27

Одесситам напоминают, что получение физическим лицом – предпринимателем – плательщиком единого налога или физическим лицом – предпринимателем, которое находится на общей системе налогообложения, информации о доходах осуществляется в частной части личного электронного кабинета плательщика, в который можно войти по адресу https://cabinet.sfs.gov.ua или воспользовавшись на веб-портале Государственной фискальной службы Украины банером «Электронный кабинет плательщика», с использованием электронной цифровой подписи физического лица.

Физическое лицо — предприниматель, которое имеет действующий усиленный сертификат электронной цифровой подписи физического лица, может сформировать «Запрос на получение ведомостей из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов для заполнения налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах/декларации о доходах и расходах лиц, которые обратились по назначению субсидий» для получения информации о себе. Средняя продолжительность обработки такого запроса составляет до одного часа.

По результатам обработки запроса в личный электронной кабинет плательщика поступает «Ответ о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов с Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков».

Ведомости о суммах полученных доходов и суммы уплаченных налогов предоставляются на основании:
— налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налогов (форма № 1ДФ);
— налоговой декларации плательщика единого налога физического лица — предпринимателя;
— налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Ведомости о суммах полученных доходов и суммы уплаченных налогов в электронном виде предоставляются за последние три года (поквартально), ведомости за последний отчетный период (квартал) предоставляются через 60 дней после его истечения.
С таким разъяснением можно ознакомиться на официальном веб-портале Государственной фискальной службы Украины в Общедоступном информационно-справочном ресурсе (категория 140.06).

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Suhan

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