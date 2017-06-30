Одесские предприятия будут делиться прибылью по-новому

Одесситам напоминают, что с июня месяца вступила в силу Новая форма Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий, утвержденная приказом Министерства финансов Украины.

Изменения в форме декларации внесено в связи с принятием Закона Украины от 21 декабря 2016 года №1797-VIIІ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине», которым внедрены, в частности, новая концепция налогообложения доходов (прибылей) лотерейной деятельности; исключена возможность зачисления уплаченного налога на имущество в счет уплаты налога на прибыль; уточнен порядок применения разницы, которой увеличивают или уменьшают финансовый результат к налогообложению; уточнено положение относительно избежание двойного учета при определении финансового результата к налогообложению доходов или расходов, возникновение которых для целей налогообложения происходит после 01.01.2015.

Напоминаем, что соответственно Налогового кодекса Украины налогоплательщик на прибыль подает вместе с соответствующей налоговой декларацией квартальную или годовую финансовую отчетность, которая является приложением к декларации и ее неотъемлемой частью.