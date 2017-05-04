Одесские реформаторы теряют гражданство Украины

Правая рука одесского экс-губернатора Саакашвили, экс-кандидат в мэры Одессы Саша Боровик лишился украинского гражданства.
Вышел указ за подписью главы государства.
6 марта 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о принятии в гражданство Украины гражданина Федеративной Республики Германия Александра Боровика — как лица, принятие которого в гражданство Украины составляет государственный интерес для Украины.
При этом Боровик автоматически обязался в течение двух лет выйти из гражданства ФРГ. Но не вышел.
На очереди — исключение из депутатов горсовета. По списку БПП на это место придет Сергей Голдаков.
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