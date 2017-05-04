Одесские реформаторы теряют гражданство Украины

Правая рука одесского экс-губернатора Саакашвили, экс-кандидат в мэры Одессы Саша Боровик лишился украинского гражданства.

Вышел указ за подписью главы государства.

6 марта 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о принятии в гражданство Украины гражданина Федеративной Республики Германия Александра Боровика — как лица, принятие которого в гражданство Украины составляет государственный интерес для Украины.

При этом Боровик автоматически обязался в течение двух лет выйти из гражданства ФРГ. Но не вышел.

На очереди — исключение из депутатов горсовета. По списку БПП на это место придет Сергей Голдаков.