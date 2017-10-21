Одесские силовики задержали похитителей элитных авто

Сотрудники Одесской областной прокуратуры совместно с полицией разоблачили группу лиц, причастных к похищению элитных авто.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе спецоперации правоохранители задержали трех мужчин, которые орудовали на территории нескольких областей и похищали транспортные средства. Их похищали из гаражей, замки которых взламывали с помощью специальных приспособлений.

«В ходе следственных действий в гаражных помещениях обнаружено два автомобиля, находящихся в розыске, как похищенные на территории г. Одессы, а также технические средства для отпирания замков. В настоящее время указанные лица задержаны », — говорится в сообщении.