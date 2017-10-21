Одесские силовики задержали похитителей элитных авто

Сотрудники Одесской областной прокуратуры совместно с полицией разоблачили группу лиц, причастных к похищению элитных авто.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе спецоперации правоохранители задержали трех мужчин, которые орудовали на территории нескольких областей и похищали транспортные средства. Их похищали из гаражей, замки которых взламывали с помощью специальных приспособлений.
«В ходе следственных действий в гаражных помещениях обнаружено два автомобиля, находящихся в розыске, как похищенные на территории г. Одессы, а также технические средства для отпирания замков. В настоящее время указанные лица задержаны », — говорится в сообщении.
Банда орудовала на территории нескольких областей Украины. При задержании у подозреваемых нашли два автомобиля, числящихся в угоне. По данным следствия, злоумышленники причастны к похищению более 10 иномарок.
В настоящее время правоохранители проверяют задержанных на предмет причастности к другим подобным преступлениям.
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