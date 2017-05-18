Одесские социальные проекты получают путевку в жизнь

В конце марта Impact Hub Odessa запустил программу Idea Boost — для развития социальных инициатив и проектов социального бизнеса. В июне новые проекты получат поддержку от Хаба, сейчас идет прием заявок.

Работа над двумя проектами, отобранными на первом питчинге Idea Boost в апреле — бесплатной школой программирования для детей IT2school и креативной детской площадкой «Уличное пространство для детей» — идет полным ходом. Командам разработчиков помогают эксперты Impact Hub Odessa и приглашенные специалисты.

Проект IT2school Яны Осиповой и Анны Деревянко успешно работает уже около года. Создательницы проекта пришли в программу за стратегическим планом развития. Первая стратегическая сессия уже состоялась, впереди еще несколько этапов. На завершающей стадии будет разработан стратегический план развития для сообщества вокруг проекта.

Создательница проекта креативной детской площадки «Уличное пространство для детей» Катерина Адысева вместе с архитекторами приступила к созданию макета и ведет переговоры по месту реализации первого проекта. Сейчас рассматривается вариант разработки типового макета креативной детской площадки для масштабирования в других районах Одессы.

Следующий питчинг Idea Boost состоится 24 июня. Цель Impact Hub Odessa — найти внутригородские зрелые проекты, имеющие социальную значимость для одесситов. Предварительный прием заявок открыт. Авторам идей социальных проектов и бизнесов, желающим попасть в программу, нужно как можно скорее заполнить анкету на сайте http://boost.impacthub.odessa.ua/, чтобы получить обратную связь и подготовиться к питчингу.