Одесский бизнес активно заходит в «Электронный кабинет»

Одесская область вошла в пятерку регионов, где представители бизнеса активно используют сервис фискальной службы Электронный кабинет плательщика.

Налогоплательщиками области на протяжении января-октября 2017 года через Электронный кабинет представлено больше 22 000 документов, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На сегодня в Электронном кабинете обеспечена реализация полного спектра сервисов для физических лиц — предпринимателей и граждан, и почти на 100 % реализованы сервисы для юридических лиц — плательщиков налога на добавленную стоимость и плательщиков, которые применяют упрощенную систему налогообложения.

Доступ в режиме он-лайн к информации с реестров ГФС, электронная переписка с органами ГФС, предоставление отчетности, уплата налогов (для физических лиц), отправка запросов на получение информации, заявлений на регистрацию плательщиком отдельных налогов и получение выписки с реестров — это наиболее популярные сервисы, которые заказываются через Электронный кабинет.

«Электронное общение налогоплательщиков с органами фискальной службы — это не только современно и удобно. Предоставление услуг и сервисов в режиме он-лайн исключает «человеческий» фактор и связанные с этим коррупционные риски», — отмечает начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

В ближайшее время физическим лицам будет полезна такая услуга, как представление Декларации об имущественном состоянии и доходах в электронном виде, ведь через два месяца (с 1 января 2018 года) стартует кампания декларирования гражданами доходов, полученных на протяжении 2017 года.

Кстати, справку о доходах, которая необходимая для заполнения декларации также можно заказать через Электронный кабинет плательщика.

На региональном уровне вопросы создания комфортных и удобных условий для уплаты налогов являются предметом обсуждения на ежемесячных встречах руководства фискальной службы области с представителями бизнеса и общественности, а также заседаниях Общественного совета при Главном управлении ГФС в Одесской области.