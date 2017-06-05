Одесский ботсад заявляет о рейдерской атаке

«Часть Ботанического сада на Французском бульваре 87 снова в опасности», — написано на сайте одесской достопримечательности.

«Строительный комплекс ЖК «ГринВуд», стремящийся на встречу с Чeрным морем на Французском бульваре 85, не остановился в границах своего участка, — сообщает коллектив ботсада. — Как говорят, получены участки рекреационной одесской земли в результате «захвата» прибрежных территорий Одессы по «инвалидной схеме» для коммерческой деятельности за копейки. Рабочие ЖК «ГринВуд» начали вести незаконные земляные работы под южной территорией Ботанического сада ОНУ им. Мечникова со стороны побережья. Часть Ботанического сада на Французском бульваре 87 снова в опасности. Надо остановить этот беспредел строительных мародеров».

Ботанический сад — одна из старейших парковых зон в Одессе. На днях ботсаду, на территории которого растут тысячи уникальных деревьев и кустарников, исполнилось 150 лет.