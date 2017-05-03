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Одесса, Происшествия

Одесский детектив: как пьяная автоледи спасалась от полиции (ВИДЕО)

03.05.2017 0 469

Минувшей ночью одесские правоохранители участвовали в погоне.

На Люстдорфской дороге их внимание привлек автомобиль Toyota, который нарушил правила. Требование полицейских остановиться было проигнорировано и, мало того, водитель решил скрыться.

Дальше, как в детективе, последовало преследование и блокировка авто на Дальницкой.

Выяснилось, лихач-водитель был женского пола и на «изрядном подпитке».

Toyota уехала на штрафплощадку,  а на барышню оформили админпротокол.

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Suhan

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