Одесский детектив: как пьяная автоледи спасалась от полиции (ВИДЕО)

Минувшей ночью одесские правоохранители участвовали в погоне.

На Люстдорфской дороге их внимание привлек автомобиль Toyota, который нарушил правила. Требование полицейских остановиться было проигнорировано и, мало того, водитель решил скрыться.

Дальше, как в детективе, последовало преследование и блокировка авто на Дальницкой.

Выяснилось, лихач-водитель был женского пола и на «изрядном подпитке».

Toyota уехала на штрафплощадку, а на барышню оформили админпротокол.