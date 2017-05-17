Одесский губернатор вводит принцип «деньги следуют за пациентом»

Сегодня губернатор Максим Степанов провел презентацию новых реформ и инноваций в медицинской сфере Одесской области.

Ключевая задача — это построение эффективной системы медицины по принципу «деньги следуют за пациентом», т.е. финансироваться должны не койко-места и стены в больницах, а конкретные медицинские услуги людям.

По словам Максима Степанова, за последние 10 лет финансирование медицины в области увеличилось в 7-8 раз. Общий объем финансирования здравоохранения Одесской области составляет около 3 300 000 000 грн, и только 5% идет на финансирование технологий, одновременно до 30% заработных плат в больницах — это содержание административного аппарата.

«И мы нередко имеем ситуацию, когда в больнице делают менее 300 операций в год — менее 100 на одного хирурга. Как врач по образованию, я знаю, что если один хирург делает менее 100 операций в год, такой специалист становится опасным для пациента. У него просто не хватает практики. Главное, что улучшения качества медицинских услуг не испытывают люди. Итак, простое увеличение финансирования отрасли без изменения модели управления ею — это путь в никуда», — подчеркнул Степанов.

Ключевой составляющей реформы станет создание 9 госпитальных округов на основе реальных потребностей граждан в различных видах медицинской помощи.

«Вообще, разделение региона на госпитальные округа — это практика, которая будет вводиться по всей Украине. Но Одесская область отличаться от других тем, что мы отказались от слепой нарезки округов по административно-территориальному принципу. Вместо этого мы поставили в центр процесса интересы пациентов, провели рейтингования больниц, определили маршруты доступности пациентов в медицинские учреждения и таким образом полностью адаптировали идею госпитальных округов к реалиям Одесской области.

Теперь у нас будет 9 госпитальных округов. Это оптимальный вариант, при котором они будут функционально дополнять друг друга для предоставления наилучших возможных услуг пациенту .При этом медицинские учреждения районного уровня работают и будут работать. Их структура будет оптимизирована и перестроена в соответствии с реальной потребности в медицинских услугах », — подчеркнул Степанов.

Концепция реформы системы здравоохранения в Одесской области, по словам председателя ОГА, предусматривает внедрение модульного подхода к работе медицинских учреждений.

«Приведу пример такого подхода. Если в одном районе хорошее травматологическое отделение с большим количеством пациентов и не очень посещаемое родильное, а в соседнем районе хорошее родильное отделение, в которое ездят рожать жительницы первого района, нет смысла содержать такие отделения в обоих районах. Вместе с тем, хочу отметить, что медицинским работникам не стоит бояться безработицы, поскольку на сегодняшний день штат больниц недоукомлектованный более чем на 40% », — отметил Степанов.