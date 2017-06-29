«Одесский каравай» снова бьет тревогу

Резонанс вокруг «Одесского каравая» не утихает.

Lauffer Group заявляет об очередной попытке рейдерского захвата «Одесского Каравая» в связи с попытками перерегистрировать имущество предприятия на другое юридическое лицо.

В настоящее время юридический департамент компании тщательно изучает ситуацию для того, чтобы дать правовую оценку происходящего и выработать четкую позицию компании по этому вопросу, сообщает «Интерфакс-Украина».

Как отмечается, пока невозможно точно сказать, кто стоит за этими рейдерскими действиями, но наиболее вероятно, что компания, на которую было перерегистрировано все имущество, каким-то образом связана с украинской «дочкой» российского «Сбербанка».

РЕЗОНАНС ВОКРУГ «ОДЕССКОГО КАРАВАЯ»

«ОДЕССКИЙ КАРАВАЙ»: РОССИЙСКИЙ БАНК НЕ ПЕЧЕТ ХЛЕБ! (ФОТО)

Специалисты Lauffer Group допускают, что сам банк, как юридическое лицо, возможно, и не имеет к этому отношения. Возможно, что эти действия могли быть совершены с участием лиц из числа действующих или бывших сотрудников этого банка либо людей, так или иначе, с ними связанных.

Перерегистрация данного имущества на другое юридическое лицо возможна только при наличии всех правоустанавливающих документов, копии которых находятся в полном объеме в документальном архиве «Сбербанка».

«Кроме того, на сегодняшний день, на основании ряда весьма спорных судебных решений, «Сбербанк» получил формальное право распоряжаться только недвижимым имуществом, но ни оборудованием, ни торговой маркой и ни квалифицированными кадрами «Одесского Каравая». Все эти решения обжалуются в законном порядке: есть основания считать, что они были приняты под влиянием жесткого админресурса. В то время как сегодня российский банк, безусловно, уже утратил в Украине прежние связи и влияние. И что немаловажно, на нашей стороне судебная практика последних лет», — заявляют юристы Lauffer Group.

Прямых доказательств у компании пока нет, но, вероятнее всего имеет место попытка «увести» имущество через цепочку сделок между фирмами формально между собой ни как не связанными. Заблокировать такую сделку по закону может только предыдущий собственник. А Lauffer Group сегодня уже лишен этой возможности: согласно упомянутым выше решениям судов, формальным собственником считается «Сбербанк», который как ни странно предпочел не препятствовать сделке по перерегистрации имущества на нового и непонятного собственника.

Не исключено также, что эта попытка рейдерского захвата делается «под заказ» конкретного покупателя, так как рынок хлеба в Украине очень узкий и все более или менее крупные игроки на нем известны.

Несмотря на все эти события, Lauffer Group заверяет общественность и руководство Одессы и Одесской области, что стабильности работы хлебозаводов в регионе ничто не угрожает.