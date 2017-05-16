Одесскую таможню возглавил экс-сотрудник СБУ и налоговик

Победитель конкурса на должность главы Одесской таможни Александр Власов приказом от 15 мая 2017 года назначен на должность.

До назначения он возглавлял Главное межрегиональное управление оперативного обеспечения зоны проведения антитеррористической операции ГФС и Межведомственный целевой центр по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела при Минфине.

А.Власов имеет большой опыт работы в государственных органах. В частности, работал в Николаевской таможне (1993 — 1995 года), в органах СБУ, Государственной налоговой службе и Минэкономразвития.

С января 2015 года — командир спецподразделения налоговой милиции ГФС «Фантом».