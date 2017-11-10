Ошибка ревизора: неудачно закрыл глаза на нарушения (ФОТО)

Очередного одесского чиновника «приняли» правоохранители.

На этот раз, на взятке в 10 тысяч гривен, «спалился» начальник сектора управления Государственной фискальной службы Украины в Одесской области (ревизор Лиманской объединенной государственной налоговой инспекции).

Эту сумму фискальщик требовал и получил от предпринимателя за непринятие мер по выявленным правонарушениям в ходе торговли.

Ему грозит наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.