От Одессы до Киева: что требуют одесские общественники? (ФОТО,ВИДЕО)

В понедельник под стенами областной обладминистрации прошел митинг, на котором одесские общественники выдвинули ряд требований к областной и городской власти.

Поводом для массового пикета послужили нападения на эколога Ивана Русева, его сына Романа, журналиста Юрия Дьяченко и активистку Светлану Подпалую. Во всех случаях виновные пока не найдены.

Митигующие заявили, что если ситуация в Одессе не изменится, то они поедут в Киев.

На транспорантах пестрела надпись «Одесская бандитская республика» и требование отставки Максима Степанова, главы Одесской полиции Дмитрия Головина и его советника Руслана Форостяка, а также прокурора области Олега Жученко.

К протестующим вышел Максим Степанов, которого встретили криками «Ганьба!» и попытался наладить диалог заверив, что по всем инцидентам открыты уголовные производства и ведутся оперативные действия.

«В историю можно войти, а можно вляпаться»: глава областного отделения Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко предложил одесскому губернатору наконец определиться где он и с кем он…

СПИСОК ТРЕБОВАНИЙ ОБЩЕСТВЕННИКОВ:

1. Требуем отставки прокурора Одесской области Олега Жученко за полную бездеятельность в расследовании дел.

2. Требуем срочного расформирования «муниципальной полиции» г-на Труханова.

3. Требуем последовательного и прозрачного расследования по охранной фирмы «Зевс» и ОПП «Юг», которые участвовали с оружием в конфликте в Маяках, случившемся 20 июня 2017 года.

4. Требуем скорейшего расследования по избиению в Маяках Романа Русева 20 июня 2017 года и в Одессе — Светланы Подпалой 24 июня 2017 года. Отчеты о проводящихся следственных действиях — каждый понедельник в ГУНП перед СМИ и общественными активистами.

5. Требуем срочно подписать проект зонирования по НПП «Тузловские лиманы».

6. Требуем обеспечить доступ общественности на все территории водоемов в стометровой зоне от уреза воды для проверки соблюдения законов Украины и Водного кодекса в Одессе и в Одесской области.

7. Требуем проявить политическую волю по отношению к незаконной застройке на пляжах, приморских склонах и на побережье моря и рек в Одессе и Одесской области.

8. Требуем убрать преступные дамбы и карьеры верховьях лимана Куяльник, а также убрать все противозаконные строения на заповедных территориях Днестра.

8. Требуем оперативно завершить расследование преступной распашки заповедной Тарутинской степи и придание ей статуса Национального парка.

9. Требуем подписания всех необходимых документов по созданию Куяльницкого Национального природного парка. Тормозит Департамент экологии, местные администрации Беляевского, Лиманского, Ивановского районов.

10. Требуем уволить зам начальника управления экологии ОГА Панасюка за постоянный саботаж в соблюдении природоохранного законодательства.

11. Требуем прекратить практику фабрикования уголовных дел ( Демьян Ганул) в отношении активистов.