Пляжное дело: как в Одессе ремонтируют набережные (ФОТО)

Благоустройство одесских набережных в районе 11, 14 и 15-й ст. Большого Фонтана вышло на финишную прямую.

Обещано, что в результате реализации проекта на Фонтане появится современная красивая набережная протяженностью более 300 метров, игровые и смотровые площадки, туалеты и места для отдыха.

Особое внимание уделено озеленению прилегающей части склона: здесь будут высажены деревья, которые в данном случае выполняют не только декоративную функцию, но также оберегают зеленую зону от появления «нахалстроев»-конкурентов.

Кстати, на днях в районе 15-й станции Большого Фонтана были замечены рабочие, которые таскали песок для укладки плитки новой набережной прямо с пляжа.

« И это среди бела дня, в разгар пляжного сезона, на глазах у отдыхающих и гостей нашего города. Черпают вёдрами и возят полными садовыми тачками. И это после того, как из городского бюджета выделялись миллионы на мероприятия по намыву песка…», — возмущаются одесситы.

Напомним, 27 апреля 2017 года на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета был принят ряд проектов, направленных на укрепление склонов, стабилизацию оползневых процессов на побережье и благоустройство набережных в прибрежной зоне Одессы.