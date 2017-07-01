Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Что в планах у одесского губернатора к сентябрю?
На страже порядка: соцсети взрывает диалог одесского патрульного и водителя (ВИДЕО)
Как одесситы оставили Европу позади (ФОТО)
Пляжное дело: как в Одессе ремонтируют набережные (ФОТО)
С 1 июля в одесских магазинах могут «взлететь» цены
Сюрприз для болельщиков: объявлен бой знаменитого Аккерманца со Скорпионом
На коленях: в Одесской области простились с погибшей девушкой-воином (ФОТО)
Вице-мэр в Одесской области решил схитрить в декларации (ФОТО)
Одесситы смогут летать из Варшавы в 70 стран мира
В Одессу назначен новый руководитель-луганчанин (ФОТО)
Общество, Одесса

Пляжное дело: как в Одессе ремонтируют набережные (ФОТО)

01.07.2017 0 441

Благоустройство одесских набережных в районе 11, 14 и 15-й ст. Большого Фонтана вышло на финишную прямую.

Обещано, что в результате реализации проекта на Фонтане появится современная красивая набережная протяженностью более 300 метров, игровые и смотровые площадки, туалеты и места для отдыха.

Особое внимание уделено озеленению прилегающей части склона: здесь будут высажены деревья, которые в данном случае выполняют не только декоративную функцию, но также оберегают зеленую зону от появления «нахалстроев»-конкурентов.

Кстати, на днях в районе 15-й станции Большого Фонтана были замечены рабочие, которые таскали песок для укладки плитки новой набережной прямо с пляжа.

« И это среди бела дня, в разгар пляжного сезона, на глазах у отдыхающих и гостей нашего города. Черпают вёдрами и возят полными садовыми тачками. И это после того, как из городского бюджета выделялись миллионы на мероприятия по намыву песка…», — возмущаются одесситы.

Напомним, 27 апреля 2017 года на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета был принят ряд проектов, направленных на укрепление склонов, стабилизацию оползневых процессов на побережье и благоустройство набережных в прибрежной зоне Одессы.

В настоящее время в районе 11-й станции проложили почти 250 метров новой набережной — уложили плитку, установили фонари, высадили хвойные деревья. Заканчиваются аналогичные работы на 14-й станции — там лишь не хватает фонарей.

Работы выполняются за счет владельцев пляжных заведений.

About the author / 

Elena

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах