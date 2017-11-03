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Общество, Одесса

По следам «Виктории»: на безопасность требуется 714 миллионов гривен (ФОТО)

03.11.2017

В Одесской облгосадминистрации, под председательством первого зампреда Александра Терещука, состоялось заседание временной комиссии по изучению обстоятельств возникновения трагической ситуации в коммунальном внешкольном учебном заведении «Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс «Виктория».

О проведении профилактической работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в учреждениях образовательной, оздоровительной и социальной сферы доложил заместитель начальника Главного управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Михаил Вовк.

«По состоянию на 1 ноября проведено 617 проверок, за нарушение правил пожарной безопасности составлены 559 административных протоколов на руководителей и ответственных должностных лиц. Также, подготовлено 39 исков в административный суд по применению мер реагирования в виде полного или частичного приостановления работы предприятия, из которых 13 уже направлены в суд», — рассказал Михаил Вовк.

Также заместитель начальника Главного управления отметил, что для обеспечения пожарной и техногенной безопасности в коммунальных учреждениях области необходимо 714 млн. гривен, большая часть из которых пойдет на учреждения образования.

Поскольку такую ​​сумму сразу найти очень сложно, в ГСЧС предлагают ввести временные меры — это установка тревожных кнопок пожарной безопасности и визуально-звуковые системы предупреждения о пожаре с выводом на пульт круглосуточного наблюдения.

Эти системы позже будут интегрированы в системы комплексной противопожарной безопасности после поступления средств.

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Suhan

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