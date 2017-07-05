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Пожар под Одессой: что горит на нефтебазе «Свитанок»? (ФОТО, ВИДЕО)

05.07.2017 0 207

Сегодня  в поселке Усатово, расположенном в трех километрах от Одессы случился масштабный пожар.

Как сообщают очевидцы, трагедия разворачивалась следующим образом: взорвался и сгорел бензовоз ОККО на нефтебазе «Свитанок», есть пострадавшие.

«Видел пострадавшего в больнице на Слободке — живого места не было», — написал в соцсетях одессит.

Пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям информирует,  на нефтебазе, на которой свои нефтепродукты хранят компании SOCAR, АМИК и ОККО, горит цистерна. Спасатели провели эвакуацию персонала нефтебазы и локализовали пожар пеной.

Общая площадь составила 100 квадратных метров.

Предварительно, в результате происшествия пострадали 2 человека (водитель бензовоза и работник нефтебазы).

К тушению пожара были привлечены 15 ед. тех. и 60 чел. личного состава.

 

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Suhan

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