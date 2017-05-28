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Преступление под Одессой: на побережье найдены десятки трупов (ФОТО)

28.05.2017 0 55

В соцсети появились фото дельфинов, погибших в результате беспредела браконьеров, которые в море выставляют сети на осетровых.

Они погибают в этих сетях от удушья, а затем их просто выбрасывают в море. За последние дни на побережье Одесской области обнаружено несколько десятков трупов дельфинов в районе Вилково — Приморское!

«Это не просто скотство, это преступление! Негодяи которые все это делают и те кто крышует этот беспредел должны быть наказаны!В понедельник будут по фактам этих преступлений направлены запросы в прокуратуру и полицию!» — заявил глава Килийской РГА Павел Бойченко и опубликовал фото доказательства.

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Suhan

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