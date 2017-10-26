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Одесса, Экономика

Против браконьерства: рыбаки пикетировали Одесскую прокуратуру (ВИДЕО)

26.10.2017

Сегодня, 26 октября, под зданием прокуратуры Одесской области, рыбаки четырех рыболовных предприятий, промышляющих на Днестровском лимане,организовали митинг.

Как сообщает «Одесса-Медиа», митингующие хотят обратить внимание правоохранительных органов на то, что глава областного управления рыбоохраны дал разрешение на вылов рыбы в промышленных масштабах предприятию, которое занимается браконьерством.

«Данный факт известен не только местным жителям, а и представителям правоохранительных органов, которые, не смотря ни на что, дают возможность браконьерам ловить рыбу», – говорит представитель ОО «Національне бюро з розслідувань злочинів, протидії та запобіганню корупції в органах державної влади, верховенства права та захисту основоположних прав громадян».

В тоже время, недовольные рыбаки заявили, что в отличии от браконьеров, деятельность их предприятий законна – все рабочие оформлены официально, требования рыбоохраны и прочих органов выполняются, предприятия исправно платят налоги.

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Suhan

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