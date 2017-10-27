Районы Одесской области выстроили в рейтинг по показателям (ФОТО)

В Одесской обладминистрации представили рейтинг деятельности 26 районов Одесской области .

В исследовании сравнивали результаты работы райадминистраций по таким показателям, как промышленность, строительство, сельское хозяйство, капитальные и прямые иностранные инвестиции, а также уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг, — сообщает пресс-служба ОГА.

На пятом месте среди лидирующих оказалась Арцизская РГА.

Преимуществом этого района стал промышленный комплекс, представленный солнечными электростанциями.

«Также здесь растут доходы местных бюджетов: председатель приложил большие усилия, чтобы решить вопрос уплаты налогов на землю и арендной платы», — сообщил директор департамента экономической политики Одесской ОГА Дмитрий Радулов.

На четвертом месте — Лиманская РГА.

Географическая близость к морю и Одессы влияет на развитие промышленности и показатель привлечения инвестиций в район.

«Однако, таким районам очень трудно удерживать лидирующие позиции. Показатели делятся на одного жителя, для того, чтобы продемонстрировать рост, им нужно искать значительные суммы иностранных инвестиций », — отметила заместитель председателя ОГА Светлана Шаталова.

На третьем и втором месте соответственно оказались Тарутинская и Саратская РГА.

На это повлияли, в первую очередь, темпы строительства.

«Также мы знаем, что Сарата в этом полугодии стала лидером по урожайности зерновых и зерно-бобовых. В обоих районах заметен рост зарплаты. Эти позиции в рейтинге показывают, что даже периферийные районы, которые находятся далеко от моря и Одессы, могут быть среди лидеров », — отметил Дмитрий Радулов.

Первое место рейтинга заняла Беляевская РГА. На это повлияли темпы строительства, прямые иностранные инвестиции и уплата населением жилищно-коммунальных услуг.

О результатах с конца списка. 23 место — Ивановская РГА.

«Здесь вообще отсутствует промышленный показатель», — сообщил Дмитрий Радулов. По словам заместителя председателя ОГА, «любое промышленное предприятие сразу даст бешеный темп роста для оценки деятельности района».

24 место — Николаевская РГА.

В районе низкий уровень сельскохозяйтвенного производства, а именно — мяса, быстро растет налоговый долг, а также отсутствуют прямые иностранные инвестиции.

На 25 месте — Кодымская РГА.

Из-за низкого уровня капитальных инвестиций, отсутствия прямых иностранных инвестиций, а также проблем с оплатой жилищно-коммунальных услуг населением.

На последнем месте рейтинга оказалась Захаровская РГА.

«Надо отметить, что глава района был назначен только в мае 2017 года. На сегодняшний день он должен принять максимальные меры, чтобы вытащить район », — отметил Дмитрий Радулов.

Светлана Шаталова подвела итоги исследования и сообщила, что в конце года эффективность работы глав РГА будет оцениваться по указанным показателям, поэтому те, кто находятся в конце списка, имеют возможность активно работать, чтобы подтвердить квалификацию.