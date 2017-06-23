С вечера до утра: в Одессе прошел масштабный митинг

Проблема огромных фур, проезжающих рядом с частными домовладениями и вызывающих их разрушение, стала причиной ночного митинга жителей Слободки.

Подобные акции они проводят не впервые, но в этот раз одесситы, проживающие на улице Хуторской, решили перекрыть дорогу на всю ночь.

В результате, с вечера до утра транспорт объезжал данный участок дороги переулками.