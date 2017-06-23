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С вечера до утра: в Одессе прошел масштабный митинг

23.06.2017 0 484

Проблема огромных фур, проезжающих рядом с частными домовладениями и вызывающих их разрушение, стала причиной ночного митинга жителей Слободки.

Подобные акции они проводят не впервые, но в этот раз одесситы, проживающие на улице Хуторской, решили перекрыть дорогу на всю ночь.

В результате, с вечера до утра транспорт объезжал данный участок дороги переулками.

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Suhan

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