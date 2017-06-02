Сегодня в Одессе — Мозги (видео)

Хедлайнер прошлого лета — проект Потапа под названием «Мозги» приехал в Одессу.

И нынешним вечером они выступят в «Ибице», где помимо уже полюбившихся одесситам прошлых хитов, исполнят новый. С высокоинтеллектуальным названием — «Атятя».



Сам Алексей Потапенко (он же Потап, друг Насти Каменских) называет стиль коллектива «электро-шаурмой». И это действительно адская смесь западной музыки с её ритмом и мощными битами, и восточной, которая проявляется в этническом звучании. И как вишенка на торте из «Мозгов» — незамысловатые тексты по принципам НЛП, которые сразу же вязнут на зубах.

Начало концерта — 22.00, цена билета — 250-350 грн.