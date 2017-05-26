Сегодня юные одесситы прощались со школой

Сегодня в Одессе звучали «последние звонки», которые ознаменовали для одних — уход на долгожданные каникулы, для других — старт в новую взрослую жизнь.

Кстати, среди выпускников 11 классов немало отличившихся — 210 претендуют на золотые медали и 60 — на серебряные.

Свидетельства с отличием могут получить 349 выпускников 9-х классов.

В общем, сегодня «последние звонки» прозвучали для 4 тысяч 11-классников и 7,5 тысяч 9-классников в 123 средних общеобразовательных учебных заведениях.

Всего же в этом учебном году в коммунальных общеобразовательных заведениях города обучались около 92 тысяч детей.