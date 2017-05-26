Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

В Одесской области опробовали новую ракетную технику (ФОТО, ВИДЕО)
Президент в Одессе успел и к шахматистам, и на свадьбу (ФОТО, ВИДЕО)
Официально открыто: первые фото на Потемкинской лестнице и в Стамбульском парке (ФОТО)
Саакашвили вспомнил, как при нем встречали Президента в Одессе (ВИДЕО)
Сегодня юные одесситы прощались со школой
Горожане, турки и общественники в ожидании церемонии в Одессе (ФОТО)
К приезду Президента Одессу «заполонил» Евросоюз (ФОТО)
Как выглядит Потемкинская лестница после реставрации? (ВИДЕО)
Пенсионное дело: что следует знать одесситам?
Парковочный скандал в Одессе: «черная бухгалтерия» и регулярные взятки
Одесса

Сегодня юные одесситы прощались со школой

26.05.2017 0 287

Сегодня в Одессе звучали «последние звонки», которые ознаменовали для одних — уход на долгожданные каникулы, для других — старт в новую взрослую жизнь.

Кстати, среди выпускников 11 классов немало отличившихся — 210 претендуют на золотые медали и 60 — на серебряные.

Свидетельства с отличием могут получить 349 выпускников 9-х классов.

В общем, сегодня «последние звонки» прозвучали для 4 тысяч 11-классников и 7,5 тысяч 9-классников в 123 средних общеобразовательных учебных заведениях.

Всего же в этом учебном году в коммунальных общеобразовательных заведениях города обучались около 92 тысяч детей.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах