Сезон летних краж в Одессе открыт (ВИДЕО)

Летний сезон в разгаре — горожане спешат отдохнуть вне Одессы, а сама Одесса наполняется многочисленными туристами.

Для «домушников» летний сезон обеспечивает доступ к пустующим квартирам с деньгами, техникой и драгоценностями. Вот лишь два примера в Одессе за последнюю неделю.

Первый — квартирный вор — «ручечник». Ещё один претендент на свой собственный звёздный час. Видео о том, кто может прийти без спросу в гости, когда вы или ваши близкие дома и при этом не заперта дверь.

Особо хочется обратить внимание родителей детей и подростков – научите их ВСЕГДА держать двери закрытыми на замок, предупреждает Red Lock скрытые замки.

Место действия на следующем видео — ЖК на Черемушках, где данные персонажи вскрыли квартиру, заклеили камеры наблюдения на этажах, ставили «метки» на двери и сломали в квартире замок! Будьте внимательны пуская в парадную даже прилично одетых, но не знакомых людей! П.с. Просматривая камеры наружного наблюдения, не смогли отследить как они зашли. Есть подозрение, что через соседнюю парадную, а потом по крыше шастали во все остальные парадные!»