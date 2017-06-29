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Сезон летних краж в Одессе открыт (ВИДЕО)

29.06.2017 0 840

Летний сезон в разгаре — горожане спешат отдохнуть вне Одессы, а сама Одесса наполняется многочисленными туристами.

Для «домушников» летний сезон обеспечивает доступ к пустующим квартирам с деньгами, техникой и драгоценностями. Вот лишь два примера в Одессе за последнюю неделю.

Первый — квартирный вор — «ручечник». Ещё один претендент на свой собственный звёздный час. Видео о том, кто может прийти без спросу в гости, когда вы или ваши близкие дома и при этом не заперта дверь.
Особо хочется обратить внимание родителей детей и подростков – научите их ВСЕГДА держать двери закрытыми на замок, предупреждает  Red Lock скрытые замки.

Место действия на следующем видео — ЖК на Черемушках, где данные персонажи вскрыли квартиру, заклеили камеры наблюдения на этажах, ставили «метки» на двери и сломали в квартире замок! Будьте внимательны пуская в парадную даже прилично одетых, но не знакомых людей! П.с. Просматривая камеры наружного наблюдения, не смогли отследить как они зашли. Есть подозрение, что через соседнюю парадную, а потом по крыше шастали во все остальные парадные!»

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Suhan

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