Щуриков: остановка Одесского припортового пройдет с пользой

«В сложившейся рыночной ситуации давальческая схема невыгодна для компании-давальца. И до тех пор, пока совместно с Кабмином не будет найден компромисс по специальным условиям поставок газа, альтернативы давальческому контракту не предвидится», — так прокомментировал первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков решение остановить агрегаты по производству аммиака и карбамида на ОПЗ.

Причина-в падающей их цене на мировом рынке и растущая цена газа.

«Но раз уж вынужденной остановки не избежать, мы решили провести ее с пользой и осуществить в цехах необходимые регламентные работы. Когда завод будет запущен снова (а я не сомневаюсь, что это произойдет!), он встретит инвесторов во всеоружии», — резюмировал Щуриков.

ВОКРУГ ОПЗ: НЕ ДО ПРИВАТИЗАЦИИ

ОДЕССКИЙ ПРИПОРТОВЫЙ: НОВЫЙ ВИТОК САБОТАЖА

ЩУРИКОВ:СЕГОДНЯ НАЧАЛИ ЗАПУСК ОДЕССКОГО ПРИПОРТОВОГО

Ранее глава Одесской области Максим Степанов заявил, что пообщавшись с главой Фонда госимущества Игорем Билоусом, можно сделать вывод, что в ближайшем времени вопрос о приватизации предприятия подниматься не будет.

Напомним, «Одесский припортовый завод» фигурирует в деле о злоупотреблениях олигарха Сергея Курченко. Так, спецслужбами был задержан один из руководителей ОПЗ. По данным следствия, данный чиновник по указанию бывшего украинского бизнесмена Сергея Курченко отвечал за организацию фиктивного вывоза нефтепродуктов через завод.

В рамках следствия завод был конфискован и передан в собственность государства.